Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый центр будет направлен на создание и апробацию современных технологических решений, устранение барьеров для внедрения робототехники на предприятиях, а также на формирование экосистемы подготовки специалистов.
В Самарской области создадут первый Центр развития промышленной робототехники
В Самаре ночью до +1°С, днем до +3°С. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
20 ноября в регионе ночью сильный дождь, снег, днем без осадков, до +5°С
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию

19 ноября 2025 17:39
84
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 

Спортсмены самарской СШОР-17 стали победителями всероссийских соревнований по фехтованию

Спортсмены Самарской области стали победителями всероссийских соревнований по фехтованию «Кубок легенд республики Башкортостан» среди мальчиков и девочек до 15 лет. 

Золото в личном зачете завоевала София Ладова.

Золото в командном зачете выиграла сборная Самарской области в составе: Дмитрий Травян, Владимир Пономарев, Тимофей Карпов, Артём Головотяпов.

Бронзовыми призерами среди девочек в командном зачете стали самарские спортсменки София Ладова, Аида Фатыхова, Алиса Дорогова, Надежда Волкова.

Тренеры самарских спортсменов - Данила Послушаев и Мария Райкова.

 

Фото:  телеграм-канал Самарский спорт 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новый центр будет направлен на создание и апробацию современных технологических решений, устранение барьеров для внедрения робототехники на предприятиях, а также на формирование экосистемы подготовки специалистов.
19 ноября 2025, 18:14
В Самарской области создадут первый Центр развития промышленной робототехники
Новый центр будет направлен на создание и апробацию современных технологических решений, устранение барьеров для внедрения робототехники на предприятиях, а... Экономика
15
В Самаре ночью до +1°С, днем до +3°С. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
19 ноября 2025, 17:47
20 ноября в регионе ночью сильный дождь, снег, днем без осадков, до +5°С
В Самаре ночью до +1°С, днем до +3°С. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Экология
34
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
19 ноября 2025, 17:25
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки. Общество
120
В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
158
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
716
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1283
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
696
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
704
Весь список