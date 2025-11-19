Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию

Спортсмены самарской СШОР-17 стали победителями всероссийских соревнований по фехтованию
Спортсмены Самарской области стали победителями всероссийских соревнований по фехтованию «Кубок легенд республики Башкортостан» среди мальчиков и девочек до 15 лет.
Золото в личном зачете завоевала София Ладова.
Золото в командном зачете выиграла сборная Самарской области в составе: Дмитрий Травян, Владимир Пономарев, Тимофей Карпов, Артём Головотяпов.
Бронзовыми призерами среди девочек в командном зачете стали самарские спортсменки София Ладова, Аида Фатыхова, Алиса Дорогова, Надежда Волкова.
Тренеры самарских спортсменов - Данила Послушаев и Мария Райкова.
Фото: телеграм-канал Самарский спорт