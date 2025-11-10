Спортсмены Самарской области стали призерами 34-й «Геленджикской регаты»

174

1306 участников из 10 стран и 38 регионов России сошлись в борьбе за победу на 34-й международной «Геленджикской регате». Разыгрывались 46 комплектов медалей в 14 классах яхт.

В числе участников - воспитанники отделения парусного спорта ГАУ СШОР №6 и яхт-клуба «Дружба».

класс «Кадет»

Василина Сосновая / Мария Рогозина - золото

класс «Зум-8»

Анастасия Донцова - серебро

класс 29-й

Илья Пименов / Данила Казенкин - золото

Антон Мищенко / Кирилл Казаков - золото

класс 420

Екатерина Брагина /Анна Уразовская- серебро

Алексей Мищенко / Арсений Конов - бронза

Фото: Дмитрий Андреев, Федерация парусного спорта России/ минспорта СО