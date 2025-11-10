Спортсмены Самарской области стали призерами 34-й «Геленджикской регаты»

1306 участников из 10 стран и 38 регионов России сошлись в борьбе за победу на 34-й международной «Геленджикской регате». Разыгрывались 46 комплектов медалей в 14 классах яхт.
В числе участников - воспитанники отделения парусного спорта ГАУ СШОР №6 и яхт-клуба «Дружба».
класс «Кадет»
Василина Сосновая / Мария Рогозина - золото
класс «Зум-8»
Анастасия Донцова - серебро
класс 29-й
Илья Пименов / Данила Казенкин - золото
Антон Мищенко / Кирилл Казаков - золото
класс 420
Екатерина Брагина /Анна Уразовская- серебро
Алексей Мищенко / Арсений Конов - бронза
Фото: Дмитрий Андреев, Федерация парусного спорта России/ минспорта СО