Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию

В Раменском Московской области состоялось первенство России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата с участием 250 спортсменов из 46 регионов РФ.

Самарскую область представляли шесть спортсменов: Ярослав Калашников и Елизавета Тимонина из Самары и Максим Архипов, Валерия Васильева, Иван Мазавин и Диана Белова из Тольятти.

Победителями и призерами стали:

Елизавета Тимонина (S8) - 50 м, 100 м и 400 м вольным стилем, 100м на спине - 4 золотых медали.

Ярослав Калашников (S8) - 400 м вольным стилем, 100 м на спине, 100м вольным стилем - золотая медаль и 2 - бронзовых.

Валерия Васильева (S7) - 100 м и 400 м вольным стилем, 50 м вольным стилем - 2 серебряных и бронзовая.

Тренируют спортсменов Самарской области Вячеслав Ленский, Сергей Иванов и Галина Сухарева.

В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.

Фото: Самарский спорт