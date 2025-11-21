Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию

В Раменском Московской области состоялось первенство России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата с участием 250 спортсменов из 46 регионов РФ.
Самарскую область представляли шесть спортсменов: Ярослав Калашников и Елизавета Тимонина из Самары и Максим Архипов, Валерия Васильева, Иван Мазавин и Диана Белова из Тольятти.
Победителями и призерами стали:
Елизавета Тимонина (S8) - 50 м, 100 м и 400 м вольным стилем, 100м на спине - 4 золотых медали.
Ярослав Калашников (S8) - 400 м вольным стилем, 100 м на спине, 100м вольным стилем - золотая медаль и 2 - бронзовых.
Валерия Васильева (S7) - 100 м и 400 м вольным стилем, 50 м вольным стилем - 2 серебряных и бронзовая.
Тренируют спортсменов Самарской области Вячеслав Ленский, Сергей Иванов и Галина Сухарева.
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Фото: Самарский спорт