Главные новости:
Сейчас активность Солнца снижается что фактически исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию.
На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
В Москве состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту.
Спортсмены Самарской области - победители и призеры всероссийских соревнований по роллер-спорту
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
Дарья Занкина стала серебряным призером чемпионата в связке с Мариной Поповой из Красноярского края.
Дарья Занкина из Самарской области - призер чемпионата России по альпинизму
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург".
"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:2
В следующем туре "Акрон" в гостях сыграет с "Нижним Новгородом" 18 октября. 
"Акрон" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" - 1:1
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +16, +18°С.
5 октября в регионе без осадков, до +19°С
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Спортсмены Самарской области - победители и призеры всероссийских соревнований по роллер-спорту

4 октября 2025 20:07
В Москве состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту.

В Москве состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту. Высоких результатов добилась сборная Самарской области.

Фристайл-слалом скоростной

Женщины
Анна Кукушкина - золото

Юниоры
Тимофей Сидоров - золото

Юноши 8-9 лет
Сергей Перов - золото

Фристайл-слалом скоростной командный

Ксения Бояркина, Екатерина Кукушкина, Анна Тимофеева - бронза

Фристайл-слалом прыжок в высоту

Женщины
Вероника Жерельникова - с рекордом России 141 см - золото

Мужчины
Тимофей Сидоров - серебро

Слайды

Женщины
Анна Кукушкина - бронза

Фристайл-слалом

Женщины
Анна Кукушкина - золото

Юноши 8-9 лет
Сергей Перов - бронза

 

Фото:  freepik.com

