Спортсмены Самарской области - победители и призеры всероссийских соревнований по роллер-спорту

В Москве состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту. Высоких результатов добилась сборная Самарской области.
Фристайл-слалом скоростной
Женщины
Анна Кукушкина - золото
Юниоры
Тимофей Сидоров - золото
Юноши 8-9 лет
Сергей Перов - золото
Фристайл-слалом скоростной командный
Ксения Бояркина, Екатерина Кукушкина, Анна Тимофеева - бронза
Фристайл-слалом прыжок в высоту
Женщины
Вероника Жерельникова - с рекордом России 141 см - золото
Мужчины
Тимофей Сидоров - серебро
Слайды
Женщины
Анна Кукушкина - бронза
Фристайл-слалом
Женщины
Анна Кукушкина - золото
Юноши 8-9 лет
Сергей Перов - бронза
