Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою

В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт». В числе победителей и призеров - спортсмены из Самарской области.

Чемпионат мира

Артем Устимиров - золото

Полина Приданова - бронза

Первенство мира

18-20 лет:

Наталья Кузовчикова - золото

Екатерина Ушакова - золото

16-17 лет:

Екатерина Ягич - золото

Злата Жиганова

Мария Моисеева - серебро

Анастасия Мартьянова

Виктория Гаврилова

Виктория Трегубова - бронза

Дарья Осокина

12-13 лет:

Ангелина Мудрова - бронза

Фото: Самарский спорт