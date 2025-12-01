Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою

В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт». В числе победителей и призеров - спортсмены из Самарской области.
Чемпионат мира
Артем Устимиров - золото
Полина Приданова - бронза
Первенство мира
18-20 лет:
Наталья Кузовчикова - золото
Екатерина Ушакова - золото
16-17 лет:
Екатерина Ягич - золото
Злата Жиганова
Мария Моисеева - серебро
Анастасия Мартьянова
Виктория Гаврилова
Виктория Трегубова - бронза
Дарья Осокина
12-13 лет:
Ангелина Мудрова - бронза
Фото: Самарский спорт