Я нашел ошибку
Главные новости:
В результате аварии пострадали два пассажира. Они госпитализированы.
На улице Стара-Загора в Самаре пассажирский автобус врезался в столб
Эти рыбы большую часть жизни обитают на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимаются к поверхности.
В Тасмании местный житель нашел на пляже редкого трехметрового сельдяного короля
Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта.
Команда минздрава региона активно участвует в спартакиаде органов власти
Соджу ранее изготавливали из риса, а из-за экономии начали делать из батата, пшеницы и тростника, свойства напитка могут быть опасны для организма.
Врач предупредил об опасности для организма корейской водки соджу
В скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 
Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Для автоматической фиксации нарушений в Самаре в пилотном режиме уже работает мобильный комплекс «Дозор-М».
Минприроды СО: блокирование контейнерных площадок будут фиксировать автоматически
99 детей-сирот Сызрани получили квартиры в 2025 году.
Сегодня ещё трое молодых людей получили ключи от собственных квартир в Сызрани
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки

21 ноября 2025 18:34
135
В скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 

20 ноября глава города Самары Иван Носков встретился с командой спортсменок и их тренерами из Абхазии. В областной столице сборная города Сухума по настольному теннису провела серию совместных тренировок с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва № 12 и познакомилась с главными достопримечательностями города и области. 

«Девчонки занимаются настольным теннисом, а в Самаре, как известно, очень сильная школа по этому виду спорта и заслуженный авторитет не только на российской, но и на международной спортивной арене. Уверен, вернувшись домой, они расскажут о нашем городе своим родным и друзьям, а в будущем еще не раз встретятся с нашими спортсменами на соревнованиях самого высокого уровня. Я назвал бы это «детской дипломатией» – самой крепкой и эффективной. Ведь когда дружат дети, родители не могут относиться друг к другу иначе», – отметил глава города Самары Иван Носков. 

В Самаре спортсменки из Абхазии побывали в музее «Самара Космическая» и в Бункере Сталина, проехали по исторической части города с обзорной экскурсией, побывали на Вертолетной площадке и посетили спектакль «Алые паруса» в Драматическом театре им. Горького.

«Наша команда – победители и призёры спартакиады школьников, первенств и международных турниров, проводимых в Республике Абхазия. С 2022 года принимаем участие в открытом первенстве Краснодарского края «Надежды Кубани» и с удовольствием продолжаем знакомство с Россией, теперь – с Самарой и областью. Впечатлены дружелюбием самарцев – между ребятами сразу завязалась дружба, очень легко проходили все тренировки. Уверен, с течением времени она будет только укрепляться. Ждем ребят из Самары к нам в гости!» – поделился тренер высшей категории, мастер спорта Республики Абхазия по настольному теннису, главный тренер команды «Апсны» Арут Зопунян.

Отметим, что в скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию. 

5 июля 2025 года в рамках официального визита делегации Самары в Республику Абхазия глава Самары Иван Носков и глава администрации города Сухума Тимур Агрба подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами. В числе прочего оно предусматривает обмен опытом в сферах развития культуры, образования и спорта. Ранее в рамках подписанного соглашения администрация города Самары представила коллегам опыт развития учреждений культуры и образования.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В результате аварии пострадали два пассажира. Они госпитализированы.
21 ноября 2025, 20:23
На улице Стара-Загора в Самаре пассажирский автобус врезался в столб
В результате аварии пострадали два пассажира. Они госпитализированы. Происшествия
31
Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта.
21 ноября 2025, 19:42
Команда минздрава региона активно участвует в спартакиаде органов власти
Ежегодно с ноября по декабрь сборные команды органов исполнительной власти соревнуются по нескольким видам спорта. Здравоохранение
99
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра».
21 ноября 2025, 18:11
В самарском  музее им. П.В. Алабина откроется Всероссийская выставка кукол
Главная выставка — портретные куклы героев легендарных фильмов: узнаваемый «Тихий Дон», загадочный «Пуаро» и дерзкие «Три мушкетёра». Общество
154
В центре внимания
Совершаемые в этот день молитвы отражают общенародную поддержку российских вооруженных сил.
21 ноября 2025  16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
183
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
224
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
242
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
1062
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1860
Весь список