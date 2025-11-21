Спортсмены из Сухума и Самары провели совместные тренировки

135

20 ноября глава города Самары Иван Носков встретился с командой спортсменок и их тренерами из Абхазии. В областной столице сборная города Сухума по настольному теннису провела серию совместных тренировок с воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва № 12 и познакомилась с главными достопримечательностями города и области.



«Девчонки занимаются настольным теннисом, а в Самаре, как известно, очень сильная школа по этому виду спорта и заслуженный авторитет не только на российской, но и на международной спортивной арене. Уверен, вернувшись домой, они расскажут о нашем городе своим родным и друзьям, а в будущем еще не раз встретятся с нашими спортсменами на соревнованиях самого высокого уровня. Я назвал бы это «детской дипломатией» – самой крепкой и эффективной. Ведь когда дружат дети, родители не могут относиться друг к другу иначе», – отметил глава города Самары Иван Носков.



В Самаре спортсменки из Абхазии побывали в музее «Самара Космическая» и в Бункере Сталина, проехали по исторической части города с обзорной экскурсией, побывали на Вертолетной площадке и посетили спектакль «Алые паруса» в Драматическом театре им. Горького.



«Наша команда – победители и призёры спартакиады школьников, первенств и международных турниров, проводимых в Республике Абхазия. С 2022 года принимаем участие в открытом первенстве Краснодарского края «Надежды Кубани» и с удовольствием продолжаем знакомство с Россией, теперь – с Самарой и областью. Впечатлены дружелюбием самарцев – между ребятами сразу завязалась дружба, очень легко проходили все тренировки. Уверен, с течением времени она будет только укрепляться. Ждем ребят из Самары к нам в гости!» – поделился тренер высшей категории, мастер спорта Республики Абхазия по настольному теннису, главный тренер команды «Апсны» Арут Зопунян.



Отметим, что в скором времени школьники из Самары также отправятся с дружеским визитом в Абхазию.



5 июля 2025 года в рамках официального визита делегации Самары в Республику Абхазия глава Самары Иван Носков и глава администрации города Сухума Тимур Агрба подписали соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городами. В числе прочего оно предусматривает обмен опытом в сферах развития культуры, образования и спорта. Ранее в рамках подписанного соглашения администрация города Самары представила коллегам опыт развития учреждений культуры и образования.

Фото: пресс-служба администрации Самары