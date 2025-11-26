Спортсмены из Самарской области стали лучшими на всероссийских соревнованиях по роллер-спорту

В Омске состоялись всероссийские соревнования по роллер-спорту в дисциплинах фристайла, закрывающие соревновательный сезон 2025 года.
Среди победителей и призеров дисциплины фристайл-слалом скоростной - спортсмены из Самарской области.
Юниорки 10-18 лет
Анна Тимофеева - золото
Екатерина Кукушкина - серебро
Девушки 8-9 лет
Ульяна Бурунова - серебро
Фристайл - слалом - скоростной командный
Kukushkina Team Самарская область: Екатерина Кукушкина, Анна Тимофеева, Тимофей Сидоров - золото.
Фото: Самарский спорт