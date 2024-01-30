Я нашел ошибку
Главные новости:
В Кинеле обсудили выполнение Народной программы
В Кинеле обсудили выполнение Народной программы
Диагностировать онкологические заболевания помогают регулярные профосмотры и диспансеризация
Диагностировать онкологические заболевания помогают регулярные профосмотры и диспансеризация
В России продолжается зимний период Всероссийской акции «Безопасность детства–2023/2024»
В России продолжается зимний период Всероссийской акции «Безопасность детства–2023/2024»
Самарские волонтеры уже второй раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией
Самарские волонтеры уже второй раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией
Самарчанка завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо
Самарчанка завоевала серебро на турнире Мировой серии по дзюдо
В Самаре купят 130 новых терминалов для кондукторов
В Самаре купят 130 новых терминалов для кондукторов
Эксперты предупредили о новом скачке цен на еду
Эксперты предупредили о новом скачке цен на еду
Киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет
Киноконцерну «Мосфильм» исполнилось 100 лет
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.61
0.09
EUR 96.98
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский музей Заварка приглашает на экскурсии
В Тольятти прошли 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
В САТОБ состоялся концерт «Симфония блокады»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в Самарском лыжном фестивале «Сокольи горы»

30 января 2024 10:35
159
Сотрудники ТОАЗа приняли участие в Самарском лыжном фестивале «Сокольи горы»

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в Самарском лыжном фестивале «Сокольи горы», который включен в календарь Всероссийской серии лыжных марафонов «Russialoppet» Федерации лыжных гонок России. С 2015 года он проводится при поддержке Департамента физической культуры и спорта администрации г.о. Самара и центра VOLGAMAN. Партнер события — лыжное сообщество Уралхим Ski Factory.

Мероприятие проводилось в областной столице в десятый раз. Участниками забега стали более 700 человек из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Соревнования прошли на дистанциях 6 км, 12 км и 50 км.

В составе команды Уралхим Ski Factory выступили три сотрудника «Тольяттиазота» и шесть — из филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим». В личном первенстве в забеге на 12 км победу в абсолютном зачете одержал пожарный ТОАЗа Александр Александров. В своих возрастных категориях призовые места также заняли коллеги из Перми: аппаратчик синтеза аммиака Евгений Овчинников, механик установки углекислоты Анатолий Печенкин и специалист отдела охраны труда Дарья Паршакова.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
30 января 2024  10:41
У абитуриентов 2024 года появится больше возможностей поступить в Самарский университет им. Королёва
220
29 января, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание регионального Правительства.
29 января 2024  16:55
Стало известно, где в Самаре построят новые поликлиники
595
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
29 января 2024  12:53
Баскетболистки из Самары выиграли бронзу Кубка России
505
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
29 января 2024  11:50
В китайском Шэньяне открылся первый фестиваль-ярмарка «Сделано в России»
451
28 января 2024  19:04
С 1 февраля изменится расписание электричек из Самары до Тольятти
323
Весь список