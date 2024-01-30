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Сотрудники ТОАЗа приняли участие в Самарском лыжном фестивале «Сокольи горы», который включен в календарь Всероссийской серии лыжных марафонов «Russialoppet» Федерации лыжных гонок России. С 2015 года он проводится при поддержке Департамента физической культуры и спорта администрации г.о. Самара и центра VOLGAMAN. Партнер события — лыжное сообщество Уралхим Ski Factory.

Мероприятие проводилось в областной столице в десятый раз. Участниками забега стали более 700 человек из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Соревнования прошли на дистанциях 6 км, 12 км и 50 км.

В составе команды Уралхим Ski Factory выступили три сотрудника «Тольяттиазота» и шесть — из филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим». В личном первенстве в забеге на 12 км победу в абсолютном зачете одержал пожарный ТОАЗа Александр Александров. В своих возрастных категориях призовые места также заняли коллеги из Перми: аппаратчик синтеза аммиака Евгений Овчинников, механик установки углекислоты Анатолий Печенкин и специалист отдела охраны труда Дарья Паршакова.