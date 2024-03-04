Состоялись лыжные гонки в рамках открытия XXI Межотраслевой Спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области

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Вчера, 3 марта прошли лыжные гонки в рамках открытия XXI Межотраслевой Спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области, в которых приняли участие сотрудники самарского Росреестра.

Более 500 участников соревновались на спортивных трассах на дистанции 2,5 км и 5 км свободным стилем.

В составе команды Самарской областной организации Профсоюза работников госучереждений приняли участие представители Управления: начальник отдела регистрации объектов недвижимости нежилого назначения Роман Каргин, заместитель начальника отдела повышения качества данных ЕГРН Елена Чалдаева и заместитель начальника отдела правового обеспечения, председатель первичной профсоюзной организации Управления Константин Минин.

Отличный солнечный весенний день создал невероятную атмосферу, способствующую достижению отличных результатов.

"Участие в профсоюзных спартакиадах становится доброй традицией нашего Управления и залогом спортивного азарта в решении стоящих профессиональных задач. Наши сотрудники всегда готовы выйти в свой выходной на занятия спортом либо просто активно провести время на природе", - отмечает председатель первичной профсоюзной организации Константин Минин.