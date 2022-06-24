Система фан-айди должна начать работать в Самаре с конца июля

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В пресс-релизе российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), который посвящен предстоящему сезону чемпионата России по футболу, обговаривается введение идентификационной карты болельщика, более известной как фан-айди (fan id).

Как сообщает РПЛ , планируется, что с начала сезона фан-айди станет обязательным для посещения 5 российских стадионов. Это арены в Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове и Сочи.

Все эти стадионы принимали игры чемпионата мира по футболу в 2018 году и располагают необходимой инфраструктурой для идентификации посетителей. Остальные российские стадионы подключатся к проекту во второй части сезона, то есть с 2023 года.

Первый матч «Крыльев Советов» в сезоне 2022/2023 на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет, напомним, в последние выходные второго месяца лета — в период с 29 по 31 июля.

В настоящее время самарский клуб реализует абонементы на новый сезон. Для покупки абонемента наличие фан-айди не является обязательным условием.

Однако, если система действительно будет введена в действие, самарским любителям футбола пройдется пройти систему идентификации, даже если у них на руках уже есть действующий абонемент на сезон 2022/2023, пишет Обозрение.