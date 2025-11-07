СХК «Север» из Ханты-Мансийска стал победителем Кубка «Герои нашего времени»

150

Сегодня в Самаре состоялся финал третьего круга чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубка «Герои нашего времени».

Со счетом 3:2 победу одержал СХК «Север» из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Серебро у СХК «Татсиб» из Республики Татарстан.

Бронзовый призер турнира - СХК «Мужество» (Москва).

В церемонии награждения приняли участие президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, герой России - референт Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Романов, заместитель полномочного представителя Президента в ПФО Игорь Паньшин, заместитель губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев и двукратный олимпийский чемпион по боксу, вице-председатель движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов.

Фото: минспорта СО