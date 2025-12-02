СХК «Лада» сыграет в третьем круге чемпионата России по следж-хоккею в Ханты-Мансийске

Хоккеисты СХК «Лада» прибыли в Ханты-Мансийск, где сегодня стартует третий круг чемпионата России по следж-хоккею «Высшая лига». В составах команд выступают в том числе ветераны СВО.

«Лада» дебютирует в высшей лиге. Клуб из Самарской области завоевал право выступить в этом турнире, пройдя квалификацию.

Турнир пройдет в круговом формате: каждый сыграет с каждым.

Участники чемпионата:

«Югра» Ханты-Мансийский АО

«АКМ-следж» Тульская область

«Феникс» Московская область

«Ястребы» Оренбургская область

«Удмуртия» им. В.Н. Кузнецова» Удмуртская Республика

СХК «Лада» Самарская область

«Звезда» Санкт-Петербург

«Торпедо» Нижегородская область

Лучшие команды по итогам соревнований примут участие в финальном этапе чемпионата России в марте в Тульской области.

Первый матч СХК «Лада» сыграет сегодня в 15:00, соперник - «АКМ-следж».

Фото: Самарский спорт