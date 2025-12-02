СХК «Лада» сыграет в третьем круге чемпионата России по следж-хоккею в Ханты-Мансийске

Хоккеисты СХК «Лада» прибыли в Ханты-Мансийск, где сегодня стартует третий круг чемпионата России по следж-хоккею «Высшая лига». В составах команд выступают в том числе ветераны СВО.
«Лада» дебютирует в высшей лиге. Клуб из Самарской области завоевал право выступить в этом турнире, пройдя квалификацию.
Турнир пройдет в круговом формате: каждый сыграет с каждым.
Участники чемпионата:
«Югра» Ханты-Мансийский АО
«АКМ-следж» Тульская область
«Феникс» Московская область
«Ястребы» Оренбургская область
«Удмуртия» им. В.Н. Кузнецова» Удмуртская Республика
СХК «Лада» Самарская область
«Звезда» Санкт-Петербург
«Торпедо» Нижегородская область
Лучшие команды по итогам соревнований примут участие в финальном этапе чемпионата России в марте в Тульской области.
Первый матч СХК «Лада» сыграет сегодня в 15:00, соперник - «АКМ-следж».
Фото: Самарский спорт