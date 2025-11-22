Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей
В Тольятти в ДТП пострадали 5-летний ребенок и 81-летняя женщина
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
В Самаре на Аэродромной молодой человек попал под машину
Шесть спортсменов из Самарской области выступают на летних Сурлимпийских играх
Вячеслав Федорищев сообщил, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека
В Росреестре заявили, что квартиры не следует возвращать без возврата денег
Только 19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы
Самара
+13
°C, Тольятти
+14
°C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD
79.02
-1.71
EUR
90.56
-2.04
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Судебные приставы Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Шесть спортсменов из Самарской области выступают на летних Сурлимпийских играх
22 ноября 2025
12:26
119
С 15 по 26 ноября в Токио проходят игры 25-й летней Сурдлимпиады.
В центре внимания
22 ноября 2025
12:52
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
83
22 ноября 2025
11:39
В Самаре в "Экспо-Волге" 22 ноября стартовал фестиваль "Друг Человека".
142
21 ноября 2025
16:30
Вячеслав Федорищев принял участие в крестном ходе в Самаре
574
21 ноября 2025
11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
552
21 ноября 2025
11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
564
