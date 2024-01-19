Съемочная группа Федерация компьютерного спорта России гостит в Самарской области

206

Федерация компьютерного спорта России записывает серию видеоблогов о развитии киберспорта в регионах. В эти дни съемочная группа гостит в Самарской области - они побывают в Самаре и Тольятти.



Представители федерации пообщались с врио министра спорта Самарской области Лидией Рогожинской и обсудили, как киберспорт развивается в нашем регионе и какие у него перспективы, нужны ли соответствующие направления в российских вузах и чем киберспортсмены отличаются от геймеров.



По данным федерации компьютерного спорта России, на сегодняшний день аудитория киберспорта составляет свыше 10 млн жителей страны. Ежегодно проводятся всероссийские и международные соревнования по семи дисциплинам, в числе которых спортивные симуляторы, гонки, стратегии, шутеры, головоломки и другие.



В Самарской области в 2024 году запланировано проведение киберспортивного школьного и студенческого Кубка губернатора.



А совсем скоро, с 21 февраля по 3 марта, в Казани пройдут соревнования по фиджитал-направлению - Игры Будущего.

Фото: минспорта СО