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Сегодня сборная России сразится с Бельгией в 23.00! За 3 часа до начала прямого эфира для зрителей (в дни матчей сборной России) будет организована развлекательная программа с выступлением музыкальных групп.

Кроме того, вы сможете пообщаться, взять автограф и даже сыграть в футбол с экс-футболистами сборной Андреем Карякой, Александром Павленко, Андреем Канчельскисом и с Вячеславом Даевым!



Парк экстремальных видов спорта – скейтпарк, воркаут и кроссфит будет работать с 12.00 до 23.00.



Также на Последней миле в дни матчей продлят свою работу точки питания и проката.



До 23:00 доставка болельщиков будет осуществляться трамваями маршрутов № 11, 12, 25 до конечной остановки (разворотного кольца), а также автобусами маршрутов № 1,50, 67, 96, 205, 295.



Вывоз – по окончании матча, с 01:00 13 июня трамваями маршрутов № 11, 12, 25 – с конечной остановки (разворотного кольца), автобусами маршрутов № 1, 50, 67, а также № 96, 205, 295, 268 – с пересечения ул. Дальней и 7 проезда, в районе Южной парковки.