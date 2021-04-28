Сегодня встретятся «Крылья Советов» и «Торпедо»

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Сегодня, 28 апреля пройдет один из самых любопытных матчей 39-го тура ФНЛ, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Торпедо».

«Крылья Советов» являются лидером ФНЛ. Отрыв от ближайшего преследователя «Оренбурга» составляет четыре очка. Есть еще игра в запасе, которая может позволить комфортно себя почувствовать команде в оставшихся матчах сезона. «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» (1:0 пен.) в полуфинале Кубка России и встретятся с «Локомотивом» в финале 12 мая.

«Торпедо» борется за возможность поучаствовать в переходных матчах за право повыситься в классе. Сейчас команда отстает от «Алании», которая расположилась на четвертом месте, на два очка. Учитывая, что до финиша сезона четыре тура, еще есть все шансы отыграть такой гандикап. На протяжении пяти поединков коллектив из Москвы не проигрывает, сообщает vseprosport.ru.

Игра состоится на стадионе Солидарность Арена, начало в 19:00.

Фото: Pixabay.com