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В ближайшие дни на стадионе «Солидарность Арена» будет организована фанзона сборной России по футболу «Наши парни». Первое событие фанфестиваля состоится уже в эту субботу 12 июня в 23:00 по местному времени: просмотр матча Россия - Бельгия.

С 11 июня по 11 июля в крупных городах России пройдут мероприятия, посвященные матчам национальной сборной на Евро - 2020 (такое название сохранил турнир, который должен был пройти в прошлом году). Организатором фанфестивалей стал Российский футбольный союз, который анонсировал старт кампании в поддержку отечественного футбола. Во время турнира все матчи нашей сборной будут показаны на больших экранах в фанзонах «Наши парни. Играем за вас».

При поддержке Правительства Самарской области и Губернатора Дмитрия Азарова Самара стала одним из городов-участников фанфестиваля Евро-2020. Местом организации фанзоны был выбран стадион «Солидарность Арена», на котором были проведены игры Чемпионата мира по футболу - 2018.

В периметре стадиона установят большой экран размером 10*6 м для прямых трансляций матчей сборной. Вместе с нашими болельщиками игры будут смотреть легендарные игроки и тренеры сборной России, а также известные общественные и творческие персоны - поклонники футбола.

За 3 часа до начала трансляций на территории стадиона для зрителей будут организованы развлекательная и концертная программы, автограф-сессии с амбассадором российского футбола, спортивные и интерактивные площадки, зона фудкорта, стена пожеланий, футбольные матчи среди болельщиков.

Для любителей активного спорта будет работать парк экстремальных видов спорта: площадки воркаута и кроссфита, скейтпарк.

Фанзона у «Солидарность Арены» будет работать только в дни трансляций игр сборной России. Вместимость площадки не более 5000 зрителей.

21 июня в 18.00 откроется выставка «Трофи-тур», которую организует ФК «Зенит» для демонстрации кубка победителя российской премьер-лиги.

Болельщики смогут сделать памятную фотографию, поучаствовать в конкурсах и в розыгрышах призов – сувенирной продукции клуба.

Прямые трансляции пройдут:

12 июня в 23.00 – матч Россия – Бельгия,

16 июня в 17.00 - матч Россия – Финляндия,

21 июня в 23.00 – матч Россия – Дания.

Вход свободный, со стороны третьего гейта.

Обращаем внимание, что всем посетителям необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и использовать индивидуальные средства защиты.

Фото: Pixabay.com