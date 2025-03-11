Сегодня комплексу ГТО исполняется 94 года!

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11 марта 1931 года в Советском Союзе была принята Единая унифицированная программа физкультурной подготовки населения, внедренная сразу во всех общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях СССР, – Всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». С тех пор именно эта дата считается днем рождения ГТО.

Поскольку внедрение проходило практически повсеместно и массово, вскоре ГТО превратился в основу системы патриотического воспитания советской молодежи и не только молодежи.

Физкультурный комплекс ГТО включал бег, прыжки, метание гранаты, плавание, лыжные гонки, стрельбу и прочие спортивные виды, научно-практические сведения по физической культуре и спорту, правила, умения и навыки в области гражданской обороны.

Все подробности о комплексе ГТО в Самарской области узнаете в соцсетях регионального оператора ГАУ СО «ОЦСМ».