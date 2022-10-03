Сегодня, 3 октября, в СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» состоится старт нового баскетбольного сезона

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Самарцы дебютируют в Единой лиге ВТБ. Соперником волжан станет столичный клуб ЦСКА. Начало матча в 19:00. Билеты на официальном сайте клуба: bcsamara.com



С чемпионата 2013/2014 официальный чемпион России по баскетболу определяется именно в этом турнире. В сезоне 2022/2023 примут участие 10 российских клубов, а также «Минск» (Беларусь) и «Астана» (Казахстан).



Регулярный чемпионат пройдет в два этапа. На первом все команды сыграют по круговой системе каждый с каждым дома и в гостях. На втором этапе команды будут поделены на группы А и Б. В группе А примут участие команды, которые заняли первые 6 мест по итогам первого этапа. В группе Б сыграют команды, которые заняли места с 7-го по 12-е по итогам первого этапа. Восемь лучших команд по итогам второго этапа выходят в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, а полуфинальные и финальная - до четырех.



В календаре также запланирован и традиционный Матч Звезд Единой Лиги ВТБ, который состоится в феврале. Действующим победителем Единой лиги ВТБ и чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Питерский клуб также стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.