Сегодня, 3 октября, в СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» состоится старт нового баскетбольного сезона

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня Конструктор, запущенный в апреле прошлого года, включает 50 различных программ.
Конструктором программ господдержки Сбера воспользовались 25 тысяч предпринимателей
Активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» Арсений Ганин и Павел Желандинов поедут в Мелитополь.
На Донбасс отправились самарские добровольцы
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
В Самарской области сохранится порывистый ветер
Работа пенитенциарных медиков ведется совместно с сотрудниками Самарского областного клинического диспансера.
В УФСИН СО организовано оказание медицинской помощи осужденным, страдающим онкологией
Одним из победителей стал Артем Шмидт со своим проектом «Разработка силового функционального протеза пальца».
Инновационные проекты Самарской области получат поддержку Фонда содействия инновациям
По итогам медального зачета сборная 63 региона заняла третье место.
В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Александра Корнеева»
Представители 63 региона завоевали четыре медали.
В Нальчике завершился чемпионат России по тхэквондо
Основная деятельность завода: хранение, приемка, переработка и отгрузка масличных культур и пшеницы.
«Большечерниговский комбикормовый завод» оптимизировал процесс переработки и хранения продукции
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 55.3
-2.11
EUR 52.74
-2.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Сегодня, 3 октября, в СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» состоится старт нового баскетбольного сезона

3 октября 2022 13:17
236
Сегодня, 3 октября, в СКК «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» состоится старт нового баскетбольного сезона

Самарцы дебютируют в Единой лиге ВТБ. Соперником волжан станет столичный клуб ЦСКА. Начало матча в 19:00. Билеты на официальном сайте клуба: bcsamara.com

С чемпионата 2013/2014 официальный чемпион России по баскетболу определяется именно в этом турнире. В сезоне 2022/2023 примут участие 10 российских клубов, а также «Минск» (Беларусь) и «Астана» (Казахстан).

Регулярный чемпионат пройдет в два этапа. На первом все команды сыграют по круговой системе каждый с каждым дома и в гостях. На втором этапе команды будут поделены на группы А и Б. В группе А примут участие команды, которые заняли первые 6 мест по итогам первого этапа. В группе Б сыграют команды, которые заняли места с 7-го по 12-е по итогам первого этапа. Восемь лучших команд по итогам второго этапа выходят в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, а полуфинальные и финальная - до четырех.

 В календаре также запланирован и традиционный Матч Звезд Единой Лиги ВТБ, который состоится в феврале. Действующим победителем Единой лиги ВТБ и чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Питерский клуб также стал обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
3 октября 2022  14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
191
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
3 октября 2022  13:59
Из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
236
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
3 октября 2022  12:59
Между Самарой и Казанью запустят дополнительный поезд
216
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
3 октября 2022  12:43
Более 100 заявок от Самарской области: Российское общество «Знание» наградит лучших просветителей года
391
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
3 октября 2022  12:39
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%
190
Весь список