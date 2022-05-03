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Сегодня, 3 мая, свой 80-летний юбилей отмечают "Крылья Советов"!

3 мая 2022 13:52
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Сегодня, 3 мая, свой 80-летний юбилей отмечают "Крылья Советов"!

"Прошло ровно 80 лет с памятного дня, когда свой первый матч провела заводская команда, впоследствии ставшая одной из самых популярных и самобытных команд страны.

С этого дня начался отсчет истории "Крыльев Советов" – клуба, ставшего настоящим феноменом советского и российского футбола.

От всей души поздравляем клуб, его преданных болельщиков, всех любителей футбола, тренеров и футболистов "Крыльев Советов" с юбилеем родной команды! Желаем побед, невероятных эмоций от игры клуба и единства!", - сообщается на сайте ФК.

Самара – один из самых футбольных городов нашей страны, у региона всегда будут "Крылья"! Это помнят и знают все, от кого зависит судьба клуба, а футбол, который демонстрируют "Крылья Советов", знают, любят и ценят далеко за пределами города на берегу Волги.

С юбилеем, родная и любимая команда! С 80-летием, "Крылья"!

Теги: Крылья Советов

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