Сборную Самарской области представляли 14 человек на первенстве России по дзюдо

700 дзюдоистов в возрасте до 21 года из 73 регионов РФ собрались в середине ноября в Краснодаре, чтобы разыграть медали первенства России среди юниоров.
Сборную Самарской области представляли 14 человек.
Екатерина Ягич, воспитанница тренера Анны Сараевой, стала второй в весовой категории 78 кг.
Третий результат в категории 70 кг показала Кира Орешникова, воспитанница Сергея Герасимова.
Бронзу в категории 90 кг выиграл Рамил Гуломалиев, тренеры Эдик Антонян, Алексан Антонян.
Фото: Самарский спорта