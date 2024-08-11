Сборная Самарской области успешно выступила на чемпионате России по вертолетному спорту

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В Тверской области прошел 59-й чемпионат России по вертолетному спорту. В соревнованиях принимали участие 12 экипажей - мужские, женские и смешанные.



Экипаж Федерации вертолетного спорта Самарской области (ЦСКА) Владимир Зябликов / Петр Васильев завоевал золото в навигации, серебро в развозке грузов и в многоборье, бронзу в полете на точность.



Экипаж ФВС Самарской области (ЦСКА) Алексей Майоров / Сергей Костин стал победителем в полете на точность, в слаломе и в многоборье.



Сборная команда Самарской области стала победителем чемпионата в дисциплине "командные соревнования".



Фото: Наталья Сотникова, Илья Котин, Федерация вертолетного спорта России