Молебен провел Архимандрит Августин.
В Иверском женском монастыре прошел торжественный молебен в честь Самарского знамени
Наиболее значимым вкладом С.А. Дектярева стало создание школы транспортной полиции ВПО «ЩИТ».
Председатель совета ветеранов Сызранского ЛО на транспорте Сергей Дектярев занесен на доску почёта Сызрани
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час и в первой половине ночи 7 сентября в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
7 сентября луна будет полностью находиться в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут.
Завтра, в любой точке России, россияне смогут увидеть лунное затмение
Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.
Сборная Самарской области - серебряный призер соревнований «Герои нашего времени»
Действие происходит в Ленинграде 1941 года. Когда начинают падать первые бомбы клоун Аркаша уходит добровольцем на войну.
7 сентября в Самарском театре кукол состоится премьерный показ спектакля "Бах, Бах, Бах"
Теперь спортсмены Самарской области готовятся к участию в чемпионате и первенстве ПФО, которые состоятся в Казани.
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов
Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Глава ФМБА : «Российская вакцина от рака готова к применению»
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Сборная Самарской области - серебряный призер соревнований «Герои нашего времени»

6 сентября 2025 16:18
155
Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума состоялся турнир по следж-хоккею среди команд, составленных из ветеранов специальной военной операции «Герои нашего времени».

Сборная команда Самарской области успешно преодолела групповой этап, выиграла полуфинал, вышла в финал соревнований и в итоге завоевала серебряные медали!

Результаты матчей:

Самарская область - «Звезда» Санкт-Петербург - 1:0 (по буллитам)
Самарская область - Сахалинская область - 6:0
Самарская область - «Мужество» Москва - 1:0 (по буллитам)
Самарская область - «Гвардия» Московская область - 0:3

Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.

 

Фото:  Паралимпийский комитет России/ минспорта СО

Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
420
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
738
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
691
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
346
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
635
