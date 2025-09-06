Сборная Самарской области - серебряный призер соревнований «Герои нашего времени»

155

Во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума состоялся турнир по следж-хоккею среди команд, составленных из ветеранов специальной военной операции «Герои нашего времени».

Сборная команда Самарской области успешно преодолела групповой этап, выиграла полуфинал, вышла в финал соревнований и в итоге завоевала серебряные медали!

Результаты матчей:

Самарская область - «Звезда» Санкт-Петербург - 1:0 (по буллитам)

Самарская область - Сахалинская область - 6:0

Самарская область - «Мужество» Москва - 1:0 (по буллитам)

Самарская область - «Гвардия» Московская область - 0:3

Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.

Фото: Паралимпийский комитет России/ минспорта СО