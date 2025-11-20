Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд

72

Сборная Самарской области принимает участие в VII турнире на Кубок ПФО по хоккею среди любительских студенческих команд.



Соревнования проходят в эти дни в Казани. В них участвуют 14 команд из всех регионов Приволжского федерального округа, в том числе из Самарской области.



Команды составлены из студентов 2003-2010 годов рождения.



Участников ждет насыщенная соревновательная и экскурсионная программа и турнир по кибер-хоккею.



Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Фото: минспорта СО