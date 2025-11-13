Сборная Самарской области - победитель первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги 

В Йошкар-Оле завершились соревнования первого этапа Любительской следж-хоккейной лиги (ЛСХЛ) сезона 2025/2026.
Сборная Самарской области, составленная из игроков «ЦСК ВВС-следж» и «Лады-следж» - ветеранов специальной военной операции, стала победителем соревнований.
Групповой этап:
Самарская область - «Ратник» Йошкар-Ола - 8:0
Самарская область - «Кодар» Забайкальский край - 6:0
Полуфинал:
Самарская область - «Штурм» Нижегородская область - 1:0 (по буллитам)
Финал:
Самарская область - «Сияжар» Саранск - 6:0
Фото: предоставлено сборной Самарской области по следж-хоккею