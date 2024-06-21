Сборная Самарской области - победитель ЧР по современному пятиборью в командном первенстве

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Сборная Самарской области стала победителем чемпионата России по современному пятиборью в командном первенстве.



На этой неделе на площадках Центра современного пятиборья "Северный" и Московской академии современного пятиборья проходит лично-командный чемпионат России по современному пятиборью с призовым фондом в 1,28 миллиона рублей.



В соревнованиях мужчин лидер менялся несколько раз, спортсмены располагались очень плотно. Представитель Самарской области Кирилл Мануйло, спортсмен ГАУ СШОР №5, на старте лазер-рана уступал лидеру Егору Громадскому из Москвы 41 секунду, но сумел догнать его. После заключительной стрельбы соперников разделяли 5 секунд, но этот отрыв сохранился до финиша. У Кирилла Мануйло - серебро чемпионата.



В командном зачете среди мужчин сборная Самарской области в составе Кирилл Мануйло, Александр Лифанов, Рустам Шагвалеев, Антон Жиртуев заняла первое место, опередив команды Москвы и Московской области.

Фото% минспорта СО