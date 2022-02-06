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Сборная Россия по фигурному катанию упрочила лидерство в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. 15-летняя Камила Валиева стала лучшей в короткой программе, а 18-летний Марк Кондратюк занял второе место в произвольной.

Таким образом, перед заключительным днем соревнований в рамках командного турнира Россия сохраняет лидерство, набрав 45 очков и опережая идущих вторыми американцев на три балла. На третьем месте Япония с 39-ю очками. Командный турнир на Олимпиаде в Пекине завершится 7 февраля произвольными программами в спортивных парах, танцах на льду и соревнованиях одиночниц.