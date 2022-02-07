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Сборная России завоевала золото Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию. Досрочная победа стала возможной после выступления Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

Однако для юридического оформления командной победы по регламенту необходимо было, чтобы представлявшая Россию в произвольном прокате Камила Валиева просто исполнила свой номер до конца.

В итоге Валиева за свой прокат заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы

В общей сложности российская команда набрала 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), бронзу заработала Япония (63).

Добавим, что сегодня на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграют девять комплектов наград.