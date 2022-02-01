Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин на Олимпиаду

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Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх. Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что тесты всех наших фигуристов дали отрицательный результат. В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко, в женском одиночном катании – Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, в парном катании – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Ранее из состава по причине заражения коронавирусом был выведен Михаил Коляда, его заменил Семененко, передает Радио Маяк.