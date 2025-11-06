Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу

131

В Самаре в боулинг-центре «Бруклин Боул» завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана.

Во встрече разыгрывалось 11 очков в зачетах среди мужчин и женщин, юниоров и ветеранов, командных соревнованиях.

Победу в матчевой встрече со счетом 10:1 одержала сборная России.

Подробнее - на канале Континентальной лиги боулинга (https://t.me/klbowling).

Соревнования входят в программу главного спортивного форума страны «Россия – спортивная держава». Оператор - Фонд Росконгресс, (https://t.me/Sport_Roscongress) при поддержке Правительства Самарской области. Стратегический партнер Форума – АО «Объединенная химическая компания «Уралхим».

Фото: Лилия Файзуллова/минспорта СО