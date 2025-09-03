Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ

6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Турнир организован Паралимпийским комитетом России и общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства спорта России и Министерства физической культуры и спорта Приморского края.
Соревнования пройдут в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ — Фонд «Росконгресс».
В турнире участвуют:
сборная Самарской области
сборная Санкт-Петербурга
сборная Москвы
сборная Сахалинской области
СХК «Гвардия» Московская область
СХК «Союз» Владивосток
Фото: минспорта СО