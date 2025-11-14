Сборная региона - победитель Кубка России и всероссийских соревнований по тхэквондо ГТФ

109

В Чеченской Республике завершились итоговые соревнования сезона по тхэквондо ГТФ - Кубок России и всероссийские соревнования «Юность России» с участием 1370 спортсменов из 57 регионов.

В общекомандном зачете соревнований победителем стала сборная Самарской области.

Для сборных команд Самарской области по тхэквондо ГТФ сезон 2025 года был одним из самых результативных:

- первое общекомандное место на чемпионате и первенстве ПФО

- третье общекомандное место на чемпионате и первенстве России

43 спортсмена - кандидаты в состав сборной России

2 золотые, 6 серебряных медалей на чемпионате мира, 14 золотых, 32 серебряные медали на первенстве мира в ОАЭ.

Фото: минспорта СО