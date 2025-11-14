Сборная региона - победитель Кубка России и всероссийских соревнований по тхэквондо ГТФ

В Чеченской Республике завершились итоговые соревнования сезона по тхэквондо ГТФ - Кубок России и всероссийские соревнования «Юность России» с участием 1370 спортсменов из 57 регионов.
В общекомандном зачете соревнований победителем стала сборная Самарской области.
Для сборных команд Самарской области по тхэквондо ГТФ сезон 2025 года был одним из самых результативных:
- первое общекомандное место на чемпионате и первенстве ПФО
- третье общекомандное место на чемпионате и первенстве России
43 спортсмена - кандидаты в состав сборной России
2 золотые, 6 серебряных медалей на чемпионате мира, 14 золотых, 32 серебряные медали на первенстве мира в ОАЭ.
Фото: минспорта СО