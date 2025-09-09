Я нашел ошибку
Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток
В Самаре скончался легендарный футболист «Крыльев Советов»
Официальный канал Вячеслава Федорищева в национальном мессенджере вошел в топ-5 среди глав регионов по количеству подписчиков
Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене
Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ
В Самаре 53,4% запусков телефонов приходится на Android
Фигуранты дела «Мистер Сидр» выступили с последним словом
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
Самарцы могут вернуть налог из бюджета при оплате занятий спортом

9 сентября 2025 12:14
245
Самарцы могут вернуть налог из бюджета при оплате занятий спортом

При оплате абонемента в фитнес-клуб, бассейн или занятий в спортивных секциях за себя и детей можно получить социальный налоговый вычет. Это касается налоговых резидентов РФ, которые платят НДФЛ.

Размер вычета
 По расходам до 2024 года — 120 000 ₽ в год
По расходам за 2024 год и позднее — 150 000 ₽ в год

Экономия на налоге — до 19 500 ₽ в год.

 В этот лимит входят расходы на спорт, обучение для себя, братьев и сестер, лечение (кроме дорогостоящего), страхование. Отдельный лимит — на обучение детей.

Условия вычета при оплате спорта
 Расходы оплачены за свой счет. Например, если абонемент оплатил работодатель или это бесплатная секция, вычет получить нельзя.

 Возраст ребенка при оплате занятий для него — до 18 лет или до 24 лет при очном обучении.

Документы для вычета
 Для расходов за 2024 и 2025 годы — справка об оказании услуг, ее выдает спортивная организация. 
Справка не понадобится, если исполнитель услуг сам отправил в ИФНС сведения о расходах. Тогда в личный кабинет налогоплательщика придет предзаполненное заявление на вычет.

 Для вычета за 2022 и 2023 годы — договор и подтверждение оплаты.
 

В центре внимания
 С начала 2025 года с территории областной столицы демонтировано и вывезено 185 незаконных торговых объектов
9 сентября 2025  13:37
79
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
9 сентября 2025  12:32
В областном центре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов Самарской области
107
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
9 сентября 2025  09:59
Торжественное городское собрание состоялось в Самаре накануне Дня города
223
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
8 сентября 2025  14:00
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
473
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
8 сентября 2025  13:54
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
459
