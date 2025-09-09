Самарцы могут вернуть налог из бюджета при оплате занятий спортом

245

При оплате абонемента в фитнес-клуб, бассейн или занятий в спортивных секциях за себя и детей можно получить социальный налоговый вычет. Это касается налоговых резидентов РФ, которые платят НДФЛ.

Размер вычета

По расходам до 2024 года — 120 000 ₽ в год

По расходам за 2024 год и позднее — 150 000 ₽ в год

Экономия на налоге — до 19 500 ₽ в год.

В этот лимит входят расходы на спорт, обучение для себя, братьев и сестер, лечение (кроме дорогостоящего), страхование. Отдельный лимит — на обучение детей.

Условия вычета при оплате спорта

Расходы оплачены за свой счет. Например, если абонемент оплатил работодатель или это бесплатная секция, вычет получить нельзя.

Возраст ребенка при оплате занятий для него — до 18 лет или до 24 лет при очном обучении.

Документы для вычета

Для расходов за 2024 и 2025 годы — справка об оказании услуг, ее выдает спортивная организация.

Справка не понадобится, если исполнитель услуг сам отправил в ИФНС сведения о расходах. Тогда в личный кабинет налогоплательщика придет предзаполненное заявление на вычет.

Для вычета за 2022 и 2023 годы — договор и подтверждение оплаты.

