Самарцам предлагают выйти на пробежку 1 января

201

Сделать это можно будет в парке Гагарина в 10 утра в рамках еженедельных стартов 5 вёрст. Всем желающим организаторы предлагают пробежать или пройти 5 км любым комфортным темпом и дать самому себе символическое обещание на предстоящий год. Например: "Обещаю сдать сессию на отлично!" или "Обещаю свозить жену на море" или "Обещаю привести всю семью на 5 вёрст"! Участники напишут обещание на специальном номере и прикрепят его себе на одежду перед пробежкой. Доказано — если записать свою цель, то больше шансов ее достичь.

Принять участие в новогоднем старте 5 вёрст очень легко – необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта — дополнительно регистрироваться не нужно.

1 января Забеги обещаний пройдут по всей России. Это не соревнование, а возможность вдохновиться на новые свершения и достижения.

Для тех, кто не уверен в своих силах, будет дополнительная дистанция – 2024 м. Но обращаем ваше внимание, что фиксации времени на укороченной дистанции не будет и в протокол попадут только те, кто финиширует на дистанции 5 км.

Важно: время старта 1 января - 10 часов. Но лучше прийти на полчаса раньше, чтобы переодеться, получить номер и написать на нём обещание, а также немного размяться.

5 вёрст - это бесплатные старты на 5 км каждую субботу в парках по всей России.

Особенность мероприятий в том, что это не соревнования, а возможность хорошо провести время в кругу единомышленников на свежем воздухе с пользой для здоровья.

Здесь рады всем: активным бегунам и спортсменам, школьникам и пенсионерам, людям с ОВЗ и любителям скандинавской ходьбы.

Ждём вас 1 января на Забеге обещаний от 5 вёрст!