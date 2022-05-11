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Самарский пятиборец выиграл первый этап международного турнира в Минске

11 мая 2022 13:27
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Самарский пятиборец выиграл первый этап международного турнира в Минске

Самарец Александр Лифанов выиграл первый этап международного турнира "Кубок Павла Леднева" по современному пятиборью. Соревнования прошли в Минске с участием сильнейших пятиборцев из России и Белоруссии.
В Кубок, который получил имя прославленного советского пятиборца, чемпиона мира и призера Олимпийских игр Павла Леднева, войдут четыре турнира. Этапы № 1 и 3 состоятся в Белоруссии. А второй этап и финал – в России.

Помимо лучших пятиборцев из этих стран к участию в турнире приглашены представители других государств.

Соревнования среди женщин в Минске выиграла чемпионка мира - 2019 белоруска Ольга Силкина. Россиянки Гульназ Губайдуллина и Яна Соловьева завоевали второе и третье места.

У мужчин лидерство сразу захватил участник Олимпиады в Токио и представитель самарской СШОР № 5 Александр Лифанов. Самарец выиграл фехтование и лидировал после конкура. Но после плавания опустился на второе место, пропустив вперед сильнейшего пятиборца белорусов - Илью Полозкова. В заключительном виде программы – беге со стрельбой Лифанов не только догнал соперника, но и опередил на финише на 4 секунды. Полозков – второй, третье место занял еще один россиянин – Петр Борщев. Второй этап Кубка Павла Леднева пройдет во время открытого чемпионата России, который состоится в Москве с 24 по 29 мая, пишет Сова.

Фото: федерация современного пятиборья России

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