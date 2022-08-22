Самарский пожарный награжден серебряной медалью на всероссийских соревнованиях по боксу среди сотрудников МЧС

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В рамках программы III Международного пожарно-спасательного конгресса в Москве в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького прошли соревнования по боксу, посвященные памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга.

В составе сборной команды Приволжского федерального округа в соревнованиях принял участие представитель Самарской области - командир отделения 6 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Иван Мельник.

Он одержал победу в двух боях в весовой категории 63,5 кг и вышел в финал.

В финальных состязаниях сержант Мельник уступил своему коллеге из Магадана и занял 2 призовое место.

Сборная Приволжского федерального округа в общекомандном зачете заняла 3 место.

Иван Мельник служит в рядах МЧС России с 2019 года. Боксом занимается с детства. Имеет звание мастер спорта и считает, что спорт помогает ему в профессиональной деятельности.

- Боксом я занимаюсь с 7 лет. Повзрослев и отслужив срочную службу в Армии, я решил поступить на службу в МЧС России. Спортом продолжаю заниматься до сих пор. Это не мешает, а наоборот помогает в моей работе. Ведь пожарный должен быть в хорошей физической форме. При тушении огня нужна выносливость, сила и быстрота реакции. Все эти физические качества я приобрел благодаря занятиям боксом.

Фото: ГУ МЧС СО (Иван Мельник в красной форме)