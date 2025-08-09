Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +23, +25°С.
10 августа в регионе кратковременный дождь, возможна гроза, до +26°С
Алексей проехал 55 стран мира и первым побывал на всех крайних точках России.
В музее Алабина состоится встреча с автором популярного блога "Путешествия со смыслом" Алексеем Жирухиным
Фестиваль соберет лучших представителей уличного искусства страны - более 45 коллективов различных жанров и направлений со всей России, танцевальные коллективы - и подарит зрителям незабываемые впечатления.
Юбилейный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» состоится в Струковском саду Самары
Техническая готовность объекта на данный момент - 60%.
Андрей Орлов проконтролировал качество ремонтных работ поликлинического отделения №3 в посёлке Мирный
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
В церемонии приняли участие Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В Самаре во Дворце спорта состоялась церемония вручения ведомственных наград Минспорта России, удостоверений и почетных знаков «Мастер спорта России»
Народный артист Иван Краско скончался после продолжительной болезни
Народный артист Иван Краско скончался после продолжительной болезни
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»

9 августа 2025 14:58
216
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 

Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 

Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого он посетил команду ХК ЦСК ВВС - спортсмены тренировались перед матчем Кубка губернатора Самарской области по хоккею. Впереди у них матч с «Южным Уралом» из Орска. ХК ЦСК ВВС - клуб с многолетней историей, в 2025 году ему исполняется 75 лет. В юбилейный сезон перед клубом стоят высокие турнирные задачи, что станет началом новой страницы в истории самарского хоккея.

Министр и губернатор поздравили команду с Днем физкультурника, пообщались со спортсменами и тренерским штабом и пожелали дальнейших успехов. Также они побывали на занятии юных баскетболистов ГАУ ДО СО «СШОР № 1», встретились с юными спортсменами. В копилке команды уже немало достижений. 

На площадке Дворца спорта состоялось награждение заслуженных спортсменов Самарской области. 

«Мне приятно быть сегодня, в День физкультурника, здесь на Волге — в Самаре. Я вас поздравляю с нашим праздником. В этот день вручим знаки к спортивным званиям, несколько поощрений, ведомственных наград. Это тоже становится доброй традиций в регионах — вас вот так поддержать. И хочу сказать - все это заслужено вами. Вы приложили огромные усилия к тому, чтобы достичь высоких спортивных результатов, прославить Самарскую область, Россию. И я вам желаю в этом дальнейшего успеха», — обратился Михаил Дегтярев к спортсменам и вручил им почетные грамоты и благодарности Министерства спорта РФ. Ряд спортсменов получили  звания «заслуженный мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «мастер спорта России».

Глава региона также поздравил участников церемонии награждения с праздником и вручил  региональные награды - почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области. Три представителя муниципальных спортивных учреждений получили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области».

«Это большая честь, когда праздник во всей стране, а Министр спорта, наш земляк, поздравляет вас. Уже год реализуется поддержанная Министром наша программа дополнительной поддержки спорта «Мастер спорта», - отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к спортсменам. - Вы для нас всех пример, вы наша гордость. Показывайте своим примером, что можно успевать и в учебе, и дома, и в спорте. Это очень важно. Мы будем еще больше возможностей создавать инфраструктурно, а вы помогайте продвигать это важное и нужное движение - мы за чистый спорт, мы за красивый спорт, спорт, который объединяет все поколения». 

Текущую ситуацию в спорте и подготовку региона к проведению Международного  форума «Россия - спортивная держава» Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев обсудили в ходе двусторонней встречи.

Глава региона подчеркнул, что на форуме в этом году основной акцент. Идет активная подготовка не только спортивной, культурной программы, инфраструктуры -  вместе со спортивной общественностью прорабатываются предложения региона для доклада в рамках совета при Президенте РФ по спорту, который пройдет на полях форума. «Это будет отдельная проработка с вашим министерством, буду вам лично докладывать каждое из предложений. Уверен, что это поможет развитию нашего спорта», - обратился губернатор к Министру спорта России.

Как отметил Михаил Дегтярев, на форум приглашаются и делегации стран-партнеров, министры, президенты спортивных комитетов, великие спортсмены. Запланированы сессии, посвященные развитию международного спорта, спортивной дипломатии. «Также пройдет совет по спорту при Президенте, глава государства уже обозначил нам тему — развитие детско-юношеского спорта. Мы готовимся, поэтому убежден, что все пройдет на высшем уровне», - сказал глава Минспорта России.

Форум состоится 5-7 ноября текущего года. «Вижу, что регион готовится хорошо, все у вас в графике», - подчеркнул Михаил Дегтярев. Он также отметил, что ранее приглашал иностранных гостей стать зрителями Парада Памяти, который традиционно проходит  Самаре на площади им. Куйбышева. По его словам, этот исторический парад очень важен, подчеркивает вклад Самары (тогда Куйбышева) в Великую Победу. 

«В год, который наш Президент объявил Годом защитника Отечества, мы подходим к параду вдвойне ответственно», - сказал Вячеслав Федорищев.

«Желаю успеха, не сомневаюсь, что под вашими руководством все будет подготовлено на высшем уровне. А мы поддержим», - обратился Михаил Дегтярев к губернатору. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
08 августа 2025, 19:17
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта. Политика
654
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
08 августа 2025, 16:49
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие. Экономика
476
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
06 августа 2025, 17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации... Политика
630
В центре внимания
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
214
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
204
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
323
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
9 августа 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
232
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
8 августа 2025  19:17
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
654
Весь список