Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»

Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого он посетил команду ХК ЦСК ВВС - спортсмены тренировались перед матчем Кубка губернатора Самарской области по хоккею. Впереди у них матч с «Южным Уралом» из Орска. ХК ЦСК ВВС - клуб с многолетней историей, в 2025 году ему исполняется 75 лет. В юбилейный сезон перед клубом стоят высокие турнирные задачи, что станет началом новой страницы в истории самарского хоккея.

Министр и губернатор поздравили команду с Днем физкультурника, пообщались со спортсменами и тренерским штабом и пожелали дальнейших успехов. Также они побывали на занятии юных баскетболистов ГАУ ДО СО «СШОР № 1», встретились с юными спортсменами. В копилке команды уже немало достижений.

На площадке Дворца спорта состоялось награждение заслуженных спортсменов Самарской области.

«Мне приятно быть сегодня, в День физкультурника, здесь на Волге — в Самаре. Я вас поздравляю с нашим праздником. В этот день вручим знаки к спортивным званиям, несколько поощрений, ведомственных наград. Это тоже становится доброй традиций в регионах — вас вот так поддержать. И хочу сказать - все это заслужено вами. Вы приложили огромные усилия к тому, чтобы достичь высоких спортивных результатов, прославить Самарскую область, Россию. И я вам желаю в этом дальнейшего успеха», — обратился Михаил Дегтярев к спортсменам и вручил им почетные грамоты и благодарности Министерства спорта РФ. Ряд спортсменов получили звания «заслуженный мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «мастер спорта России».

Глава региона также поздравил участников церемонии награждения с праздником и вручил региональные награды - почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области. Три представителя муниципальных спортивных учреждений получили почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Самарской области».

«Это большая честь, когда праздник во всей стране, а Министр спорта, наш земляк, поздравляет вас. Уже год реализуется поддержанная Министром наша программа дополнительной поддержки спорта «Мастер спорта», - отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к спортсменам. - Вы для нас всех пример, вы наша гордость. Показывайте своим примером, что можно успевать и в учебе, и дома, и в спорте. Это очень важно. Мы будем еще больше возможностей создавать инфраструктурно, а вы помогайте продвигать это важное и нужное движение - мы за чистый спорт, мы за красивый спорт, спорт, который объединяет все поколения».

Текущую ситуацию в спорте и подготовку региона к проведению Международного форума «Россия - спортивная держава» Михаил Дегтярев и Вячеслав Федорищев обсудили в ходе двусторонней встречи.

Глава региона подчеркнул, что на форуме в этом году основной акцент. Идет активная подготовка не только спортивной, культурной программы, инфраструктуры - вместе со спортивной общественностью прорабатываются предложения региона для доклада в рамках совета при Президенте РФ по спорту, который пройдет на полях форума. «Это будет отдельная проработка с вашим министерством, буду вам лично докладывать каждое из предложений. Уверен, что это поможет развитию нашего спорта», - обратился губернатор к Министру спорта России.

Как отметил Михаил Дегтярев, на форум приглашаются и делегации стран-партнеров, министры, президенты спортивных комитетов, великие спортсмены. Запланированы сессии, посвященные развитию международного спорта, спортивной дипломатии. «Также пройдет совет по спорту при Президенте, глава государства уже обозначил нам тему — развитие детско-юношеского спорта. Мы готовимся, поэтому убежден, что все пройдет на высшем уровне», - сказал глава Минспорта России.

Форум состоится 5-7 ноября текущего года. «Вижу, что регион готовится хорошо, все у вас в графике», - подчеркнул Михаил Дегтярев. Он также отметил, что ранее приглашал иностранных гостей стать зрителями Парада Памяти, который традиционно проходит Самаре на площади им. Куйбышева. По его словам, этот исторический парад очень важен, подчеркивает вклад Самары (тогда Куйбышева) в Великую Победу.

«В год, который наш Президент объявил Годом защитника Отечества, мы подходим к параду вдвойне ответственно», - сказал Вячеслав Федорищев.

«Желаю успеха, не сомневаюсь, что под вашими руководством все будет подготовлено на высшем уровне. А мы поддержим», - обратился Михаил Дегтярев к губернатору.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области