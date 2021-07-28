Самарский аэродром «Кряж» впервые принимает чемпионат Вооруженных Сил России по парашютному спорту

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Самарский аэродром «Кряж» на этой неделе впервые принимает чемпионат Вооруженных Сил России по парашютному спорту. Соревнования проходят с 24 по 30 июля.

Участвуют 125 сильнейших спортсменов от 7 команд – ЦСКА, ВДВ, ВКС, ЗВО, ЮВО, ВВО, ЦВО, ДОСААФ. Среди парашютистов – победители и призёры европейских и мировых состязаний, а также участники десантирования на Северный полюс.



Чемпионат проходит в трёх направлениях по трём дисциплинам – приземление на точность, когда надо с высоты в тысячу метров четко спланировать в заданную точку, индивидуальная и групповая акробатика.



Задание участники получают методом жеребьёвки – сначала репетируют его на земле, чтобы в воздухе выполнить как можно больше фигур за ограниченное время. Сначала все движения отрабатываются на земле. После тренировки – тщательная подготовка и проверка оборудования и только потом в небо.



На высоту в 2 и 3 километра спортсменов поднимают летчики-асы самарского филиала ЦСКА на армейских вертолетах МИ-8. За полетом пристально следят судьи с помощью специальной оптики.

Точка посадки с высоты едва заметна. Чтобы без промаха садиться в положенном месте, учитывая боковой ветер и прочие трудности, спортсменам необходимы месяцы, а то и годы тренировок, не говоря уже о трюках в воздухе, которые оттачивать можно всю жизнь.



«Тренировки постоянные, постоянные сборы, каждый месяц. В месяце, где-то три недели мы на сборах, постоянные прыжки. В день мы где-то по 10–12 прыжков делаем», – говорит Антон Силаев, тренер спортивной команды по парашютному спорту ЦСКА/Самара.



В качестве талисманов некоторым спортсменам служат домашние питомцы. Такса Маня держит аккуратно разложенный парашют и заодно помогает хозяину расправлять стропы.

Победители и призёры во всех зачётах чемпионата по парашютному спорту будут определены 30 июля? сообщает Департамент информационной политики.