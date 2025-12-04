Самарские волейболистки - победители первенства ПФО

Первенство Приволжского федерального округа по волейболу среди девушек до 18 лет проходило в Самарской области с 26 ноября по 3 декабря.



В соревнованиях приняли участие 8 команд, две из них представляли Самарскую область:

Самарская область-1 под руководством тренеров Ирины Матвеевой и Николая Кубельника

Самарская область-2 под руководством тренера Игоря Шарафутдинова



Самарская область-1 показала яркую игру и заняла первое место в группе. В финальном матче наши волейболистки взяли верх над командой из Оренбургской области.







Фото: минспорта СО