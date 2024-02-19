Самарские теннисисты отличились на "Кубке России"

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В Альметьевске в республике Татарстан завершился всероссийский теннисный турнир "Кубок России" среди мужчин и женщин в одиночном, парном и смешанном парном разряде.



В соревнованиях приняла участие сборная Самарской области в составе: Агния Богатова, Надежда Казакова, Диана Лосева, Лёля Макарова, Юлия Мякоткина, Софья Насонова, Нина Рудюкова, Владислав Абрамов, Петр Бузин, Никита Касьяненко, Максим Колобов, Павел Череватый (все - Тольятти), Марта Миклава, Анна Проценко, Алина Тихонова, Артем Богомолов (все - Самара).



Лучшие результаты из наших спортсменов на Кубке России показала Алина Тихонова.



В парном разряде Тихонова в паре с Марией Сысоевой (Москва) дошли до полуфинала.