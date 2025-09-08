Самарские спортсмены завоевали три комплекта наград на Всероссийских соревнованиях по адаптивному футболу «Стальная воля»

139

В Самаре завершился II этап Всероссийских соревнований по адаптивному футболу «Стальная воля».

Спортсмены из Самарской области завоевали три комплекта наград: золото взяла юношеская команда с нарушением слуха, серебро – команда на электроколясках, бронзу – команда слабовидящих девушек.

Всего же турнир объединил более 600 человек в составе более 60 команд из 24 регионов России.

«Поздравляю наших самарских спортсменов с заслуженной победой. Несмотря на то, что соперники были довольно серьезные, вы показали сильную, профессиональную, сконцентрированную игру. И, конечно, желаю самарцам и представителям других команд успехов в финальном этапе. Рад был встрече с заместителем руководителя Аппарата Паралимпийского комитета России Иваном Потехиным. Интерес к спорту и параспорту в Самаре есть, поэтому обсудили с ним возможности дальнейшего сотрудничества»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.