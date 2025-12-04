Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»

В Саратове на базе комплекса «Протон-Арена» завершились Чемпионат и Первенство мира по универсальному бою «Лайт». Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей. В числе победителей и призеров – представители Самары, принесшие команде 12 наград.



По результатам выступлений самарские бойцы завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.



На Чемпионате мира золото завоевал Артем Устимиров, а бронзовую медаль получила Полина Приданова. На Первенстве мира золото в возрастной категории от 18 до 20 лет завоевали Наталья Кузовчикова и Екатерина Ушакова, а Екатерина Ягич и Злата Жиганова стали первыми в категории от 16 до 17 лет. Серебро в возрастной категории от 16 до 17 лет – у Марии Моисеевой, Анастасии Мартьяновой и Виктории Гавриловой, бронза – у Виктории Трегубовой и Дарьи Осокиной. Ангелина Мудрова, выступавшая в категории от 12 до 13 лет, стала третьей.





Фото: пресс-служба администрации Самары