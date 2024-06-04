Самарские шашисты - чемпионы мира по спорту слепых

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В период с 19 по 31 мая в турецком Кемере проходили чемпионат и первенство мира по русским шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.



Соревнования проходили по двум дисциплинам: "шашки – русские – быстрая игра (В1,В2,В3)" и "шашки - русские (В1,В2,В3)".



Нашу страну на соревнованиях представили 11 спортсменов с нарушением зрения, в том числе трое самарских спортсменов: Эмиль Галиев, Виктория Архипова и Дмитрий Писнов.



Виктория Архипова и Эмиль Галиев стали чемпионами мира в быстрой программе. В классической программе Виктория Архипова (В2,В3) стала обладателем серебряной медали.



Дмитрий Писнов впервые участвовал в соревнованиях такого уровня. В первенстве мира Дмитрий занял 12-е место в быстрой игре и 11-е место в классической программе.



За выдающиеся заслуги по развитию шашек среди инвалидов Эмиль Галиев был награжден орденом и избран почетным членом Международного комитета по шашкам инвалидов.

Фото: Минспорта региона