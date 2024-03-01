Самарские пловцы отличились в Челябинске

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В феврале в Челябинске состоялись всероссийские соревнования по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, посвященные Героям России – участникам СВО.



В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из 22 регионов России. Они разыграли медали на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, 50 и 200 м брассом, 50 и 200 м на спине, 400 м вольным стилем, эстафеты 4х50 м комбинированная и 4х50 м вольным стилем в классах ИН-1 и ИН-2.



Самарскую область представляли 2 спортсменки, члены сборной команды региона по спорту ЛИН Софья Алешина и Мария Сафронова, воспитанницы тренера Всеволода Лукина.



Софья Алешина завоевала три медали в личном зачете:

