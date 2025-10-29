Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
РЖД отменили автоматическую покупку постельного белья в плацкарте
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Премия выявляет лучшие регионы, города, практики и компании в сфере креативных индустрий, поощряя проекты, выдающихся деятелей, творцов и профессионалов, чьи прорывные достижения и личный вклад меняют креативный ландшафт России.
Стартовал приём заявок на V Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
Потребление рыбы и морепродуктов гражданами РФ отстает от рекомендованной нормы
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
Пациент выписан с минимальным неврологическим дефицитом: ходит, разговаривает, полностью себя обслуживает.
Самарские врачи спасли жизнь 17-летнему парню после тяжёлого инсульта
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.82
0.84
EUR 92.94
0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе

29 октября 2025 18:27
86
Спортсмены Самарской области выступят в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.

Всероссийские соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля» проводит Российский футбольный союз при поддержке FONBET и Министерства спорта Российской Федерации. В финальном этапе турнира принимают участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области. 
Соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России». Она действует с 2025 года и направлена на популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. Одна из важнейших целей государственной программы – к 2030 году вовлечение в занятия спортом до 70% россиян.
На федеральной территории «Сириус» пройдут соревнования в семи дисциплинах:
футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши);
футбол ампутантов (мужчины, «Лига Героев»);
футбол глухих (женщины, юноши);
мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши);
мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины, юноши);
ПОДА-футбол на электроколясках (смешанные команды);
трансплант-футбол (футбол лиц с пересаженными органами; мужчины, женщины).
Спортсмены из Самарской области по итогам предварительных соревнований заслужили право выступить в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.
Дисциплина «футбол ампутантов» будет разыграна в двух категориях: в рамках финального этапа пройдёт второй турнир по футболу среди команд ветеранов СВО «Лига Героев», организованный совместно с Паралимпийским комитетом России. В турнире участвуют 8 команд, в том числе сборная Самарской области.
Матчи пройдут на футбольных полях спортивного квартала отеля «Бархатные сезоны».
Церемония открытия состоится 30 октября 2025 года в 9:30 утра. По традиции пройдёт гала-матч между командами РФС, администрации федеральной территории «Сириус» и администрации ПФК «Сочи», в котором примут участие экс-футболисты сборной России по футболу Дмитрий Сычев и Алексей Смертин и медиафутболисты команды 2Drots Эд, Фрол, Логинов.
Расписание финального этапа Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ «FONBET Стальная воля»:
30 октября, четверг
09:30 – 10:10 – церемония открытия;
10:20 – 11:00 – гала-турнир между командами РФС, администрации федеральной территории Сириус, администрации ПФК «Сочи»;
10:30 – 17:10 – игры группового этапа соревнований.
31 октября, пятница
09:00 – 17:00 – игры группового этапа соревнований.
01 ноября, суббота
09:00 – 15:00 – стыковые и финальные матчи соревнований;
16:00 – 17:30 – церемония закрытия и награждение победителей и призёров.

Время московское.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок.
29 октября 2025, 18:56
В Самарском институте культуры прошел Всероссийский конкурс вокального искусства «Надежда»
В этом году на конкурс было подано больше 130 заявок. Культура
35
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене».
29 октября 2025, 18:44
Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 
Такой фестиваль впервые пройдет на «Солидарность Самара Арене». Общество
70
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз.
29 октября 2025, 17:55
Самарский врач-гериатр назвала 10 мер профилактики инсульта для людей пожилого возраста
В группе риска - пациенты старше 60 лет с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и атеросклероз. Здравоохранение
100
В центре внимания
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
29 октября 2025  12:40
В Самарской области с этого года действует новая мера поддержки для будущих мам
221
в правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
29 октября 2025  12:25
В правительстве Самарской области снова произошли кадровые перестановки
299
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
394
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
1247
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
395
Весь список