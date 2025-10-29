Самарские футболисты примут участие в финале Всероссийских соревнований «FONBET Стальная воля» в Сириусе

86

Всероссийские соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля» проводит Российский футбольный союз при поддержке FONBET и Министерства спорта Российской Федерации. В финальном этапе турнира принимают участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.

Соревнования проходят в рамках государственной программы «Спорт России». Она действует с 2025 года и направлена на популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. Одна из важнейших целей государственной программы – к 2030 году вовлечение в занятия спортом до 70% россиян.

На федеральной территории «Сириус» пройдут соревнования в семи дисциплинах:

футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши);

футбол ампутантов (мужчины, «Лига Героев»);

футбол глухих (женщины, юноши);

мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши);

мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины, юноши);

ПОДА-футбол на электроколясках (смешанные команды);

трансплант-футбол (футбол лиц с пересаженными органами; мужчины, женщины).

Спортсмены из Самарской области по итогам предварительных соревнований заслужили право выступить в финалах футбола глухих (юноши), футбола на электроколясках, футбола слепых и футбола ампутантов.

Дисциплина «футбол ампутантов» будет разыграна в двух категориях: в рамках финального этапа пройдёт второй турнир по футболу среди команд ветеранов СВО «Лига Героев», организованный совместно с Паралимпийским комитетом России. В турнире участвуют 8 команд, в том числе сборная Самарской области.

Матчи пройдут на футбольных полях спортивного квартала отеля «Бархатные сезоны».

Церемония открытия состоится 30 октября 2025 года в 9:30 утра. По традиции пройдёт гала-матч между командами РФС, администрации федеральной территории «Сириус» и администрации ПФК «Сочи», в котором примут участие экс-футболисты сборной России по футболу Дмитрий Сычев и Алексей Смертин и медиафутболисты команды 2Drots Эд, Фрол, Логинов.

Расписание финального этапа Всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ «FONBET Стальная воля»:

30 октября, четверг

09:30 – 10:10 – церемония открытия;

10:20 – 11:00 – гала-турнир между командами РФС, администрации федеральной территории Сириус, администрации ПФК «Сочи»;

10:30 – 17:10 – игры группового этапа соревнований.

31 октября, пятница

09:00 – 17:00 – игры группового этапа соревнований.

01 ноября, суббота

09:00 – 15:00 – стыковые и финальные матчи соревнований;

16:00 – 17:30 – церемония закрытия и награждение победителей и призёров.

Время московское.

Фото: freepik.com