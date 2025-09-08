«Самарская высота»: в сквере Фадеева прошел турнир по прыжкам в высоту

195

Самаре в сквере Фадеева состоялся традиционный легкоатлетический турнир по прыжкам в высоту «Самарская высота».

Участниками стали воспитанники отделений легкой атлетики, профессиональные спортсмены, ветераны и любители спорта из Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Чувашии, Москвы, Краснодарского края,. Оренбургской, Ульяновской и Самарской области.

Соревнования проходили в разных возрастных группах среди детей, в том числе впервые в истории турнира свои первые прыжки совершили юные спортсмены от 2 до 7 лет.

В финале турнира состоялись лично-командные соревнования профессиональных атлетов.

Матвей Тычинкин, Башкортостан - победитель первенства России-2025

2,27 м

Александр Асанов, Москва - призер чемпионата России

2,23 м

Сергей Морозов, Ульяновск - призер командного чемпионата России, призер первенства России

2,10 м

Кроме того, участие в соревнованиях приняли звезды легкой атлетики серебряный призер чемпионата мира-2019, финалист Олимпийских игр в Токио Михаил Акименко и заслуженный мастер спорта, чемпион мира-2013, рекордсмен России в прыжках в длину (8,56 м) Александр Меньков.

Фото: Самарская областная федерация легкой атлетики