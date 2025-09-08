Я нашел ошибку
В Самарской филармонии открылся Международного Фестиваля искусств «Шостакович. Над временем»
В Московской области проходит финал Кубка России по пулевой стрельбе.
Спортсменка из Самарской области Анна Тимофеева - победительница финала Кубка России по стрельбе
Маммограф и два рентген-аппарата экспертного класса.
В Самарской поликлинике №2 установлено современное цифровое оборудование
Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах региона
Следователями и криминалистами установлена личность лица, проверяемого на причастность к преступлению.
В Самаре обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями
«Самарская высота»: в сквере Фадеева прошел турнир по прыжкам в высоту
Важный нюанс — социальная пенсия по старости начинает выплачиваться на пять лет позже, чем обычная страховая пенсия.
Никогда не работавшие россияне будут получать пенсию
Активное участие в работе слёта приняла команда инженеров «Буревестника», в составе которой выпускник программы «Школа героев» Матвей Мартемьянов.
Самарские БПЛА оценили представители Минобороны РФ и силовых структур Беларуси на слёте «Дронница»
«Самарская высота»: в сквере Фадеева прошел турнир по прыжкам в высоту

8 сентября 2025 17:11
195
Участниками стали воспитанники отделений легкой атлетики, профессиональные спортсмены, ветераны и любители спорта.

Самаре в сквере Фадеева состоялся традиционный легкоатлетический турнир по прыжкам в высоту «Самарская высота».

Участниками стали воспитанники отделений легкой атлетики, профессиональные спортсмены, ветераны и любители спорта из Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Чувашии, Москвы, Краснодарского края,. Оренбургской, Ульяновской и Самарской области.

Соревнования проходили в разных возрастных группах среди детей, в том числе впервые в истории турнира свои первые прыжки совершили юные спортсмены от 2 до 7 лет.

В финале турнира состоялись лично-командные соревнования профессиональных атлетов.

Матвей Тычинкин, Башкортостан - победитель первенства России-2025
2,27 м

Александр Асанов, Москва - призер чемпионата России
2,23 м

Сергей Морозов, Ульяновск - призер командного чемпионата России, призер первенства России
2,10 м

Кроме того, участие в соревнованиях приняли звезды легкой атлетики серебряный призер чемпионата мира-2019, финалист Олимпийских игр в Токио Михаил Акименко и заслуженный мастер спорта, чемпион мира-2013, рекордсмен России в прыжках в длину (8,56 м) Александр Меньков.

 

Фото:  Самарская областная федерация легкой атлетики

