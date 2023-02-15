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Самарская велосипедистка Анастасия Калялина стала призером всероссийских соревнований по велокроссу, которые состоялись в Краснодарском крае. Член сборной Самарской области и представительница спортшколы олимпийского резерва (СШОР) № 7 имени Владимира Петрова заняла третье место в дисциплине "маунтинбайк велокросс".



В окрестностях села Архипо-Осиповка прошли всероссийские соревнования, Кубок федерации велоспорта России и соревнования с участием спортсменов из Беларуси по велокроссу. Они были проведены в одни и те же сроки с чемпионатом мира по этой дисциплине велоспорта, который прошел в нидерландском местечке Хугерхайде.



На старт 10-километровой дистанции велокросса у женщин вышли 10 участниц. Первое место заняла Анна Миролюбова из Удмуртской республики, затратившая на преодоление дистанции 42 минуты 40 секунд. На 21 секунду от нее отстала серебряный призер Кристина Ильина (Санкт-Петербург), на 36 секунд – самарчанка Калялина. На этих соревнованиях она в одиночку представила самарскую школу маунтинбайка.



У мужчин 16-километровую гонку из программы всероссийских соревнований по маунтинбайку-велокроссу выиграл Тимофей Иванов (Санкт-Петербург). Второе место занял Даниил Карпов, третье – Алексей Анисимов (оба – Чувашская республика), пишет Сова.

Фото: phere.com