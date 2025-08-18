Самарская область взяла серебро в общекомандном зачете проекта «МолоТ»

155

Проект «МолоТ» проводился впервые и в финале объединил 420 участников из 14 регионов ПФО – молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет. Участники состязались в различных испытаниях, в том числе в спортивных.

Организатором проекта выступило правительство Пермского края под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Полпред наградил победителей общекомандного зачёта, по итогам которого 1 место заняла Удмуртская республика, 2 место получила Самарская область, 3 место – у Пермского края.

Фото: минспорта СО