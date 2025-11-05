Самарская область — в числе лучших на соревнованиях «FONBET Стальная воля»

137

Всероссийские соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля» проходили на федеральной территории «Сириус». Соревнования организованы Российским футбольным союзом и проводятся в рамках государственной программы «Спорт России».

В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.

В финальный день соревнований принес командам Самарской области комплект наград.

Наши ребята заняли 1 место в футболе ампутантов («Лига Героев»). В их числе - Дмитрий Худошин - участник программы «Школа героев», которая инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение федеральной — «Время героев».

Команда «Крылья Мечты» во второй раз подряд становится чемпионом Лиги Героев. Финал против сборной Южного и Северо-Кавказского федеральных округов завершился со счётом 0:0, а в серии пенальти наши спортсмены вновь вырвали победу — 3:2. Лучшим игроком турнира признан вратарь Виталий Гражданкин.

2 место ребята из Самарской области заняли в футболе на электроколясках. Наша команда уверенно прошла групповой этап и полуфинал, уступив в финале сильному сопернику — команде «Наутилус». Лучшим игроком стала капитан команды Ульяна Жжонова-Шарлот.

Кроме того, спортсмены из Самарской области проявили характер и завершили с бронзой турнир в дисциплине «футбол глухих».

Также команда школы-интерната №17 г. Самары достойно выступила в категории футбол слепых (B1) и заняла 4 место.

Фото: Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта