Главные новости:
Одним из ключевых моментов нынешних чтений стало выступление Андрея Растегаева — ветерана СВО, кавалера ордена Мужества, члена Ассоциации ветеранов СВО, участника второго потока программы «Школа Героев».
В Самаре состоялась II Международная конференция «Колпаковские чтения»
Форум - одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физкультуры, профессионального и массового спорта.
На форуме «Россия – спортивная держава» Вячеслав Федорищев подписал соглашения о популяризации различных видов спорта
На «Солидарность Самара Арене» состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвящённой форуму «Россия — спортивная держава».
Почтовая марка «Россия – спортивная держава» поступила в обращение  
Также победители забега получили слот на участие в соревнованиях по лыжным гонкам от олимпийского чемпиона Александра Легкова.
Победители и призеры массового забега «Чистый спорт» на дистанции 5 км
В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.
На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта
В Самаре без осадков, ночью 0, +2°С, днем +5, +7°С.
6 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +8°С
В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.
Самарская область — в числе лучших на соревнованиях «FONBET Стальная воля»
Об этом рассказала заместитель председателя Правительства-министр финансов Самарской области Ольга Собещанская в ходе пресс-конференции по вопросам финансового обеспечения региона. 
Самарская область погасила 1 миллиард рублей по облигациям и снизила стоимость обслуживания долга до минимума
Самарская область — в числе лучших на соревнованиях «FONBET Стальная воля»

5 ноября 2025 16:49
137
В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.

Всероссийские соревнования по футболу для людей с инвалидностью и ОВЗ «Стальная воля» проходили на федеральной территории «Сириус». Соревнования организованы Российским футбольным союзом и проводятся в рамках государственной программы «Спорт России». 

В финальном этапе турнира приняли участие более 700 атлетов из 25 регионов России, в том числе из Самарской области.

В финальный день соревнований принес командам Самарской области комплект наград.

Наши ребята заняли 1 место в футболе ампутантов («Лига Героев»). В их числе -   Дмитрий Худошин - участник программы «Школа героев», которая инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение федеральной — «Время героев».

Команда «Крылья Мечты» во второй раз подряд становится чемпионом Лиги Героев. Финал против сборной Южного и Северо-Кавказского федеральных округов завершился со счётом 0:0, а в серии пенальти наши спортсмены вновь вырвали победу — 3:2. Лучшим игроком турнира признан вратарь Виталий Гражданкин.
2 место ребята из Самарской области заняли в футболе на электроколясках.  Наша команда уверенно прошла групповой этап и полуфинал, уступив в финале сильному сопернику — команде «Наутилус». Лучшим игроком стала капитан команды Ульяна Жжонова-Шарлот.

Кроме того, спортсмены из Самарской области проявили характер и завершили с бронзой турнир в дисциплине «футбол глухих».

Также команда школы-интерната №17 г. Самары достойно выступила в категории футбол слепых (B1) и заняла 4 место.

 

Фото:    Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта

