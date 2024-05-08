Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предрекли проведение в РФ серьезных жилищных реформ
В Госдуме предрекли проведение в РФ серьезных жилищных реформ
Спрос на услуги шашлычников в Самаре вырос почти в два раза за последний месяц
Спрос на услуги шашлычников в Самаре вырос почти в два раза за последний месяц
СОУНБ: итоги финала конкурса "Голоса фронта"
СОУНБ: итоги финала конкурса "Голоса фронта"
Самарская пекарня стала лучшей новой ресторанной концепцией страны
Самарская пекарня стала лучшей новой ресторанной концепцией страны
В День Победы телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
В День Победы телебашня в самарском регионе озарится праздничными огнями
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 2,6% в апреле
Пассажирские перевозки на Куйбышевской железной дороге выросли на 2,6% в апреле
Ива с "Самарской Луки" претендует на звание Дерева года
Ива с "Самарской Луки" претендует на звание Дерева года
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.12
-0.19
EUR 98.31
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самара вновь принимает большой турнир по смешанным боевым единоборствам

8 мая 2024 10:24
150
Самара вновь принимает большой турнир по смешанным боевым единоборствам

18 мая в МТЛ-Арене состоится номерной турнир OPEN FC 42.

 

OPEN Fighting Championship - это профессиональная лига по смешанным единоборствам, чьи турниры проходят в нескольких странах и объединяют тысячи бойцов в разных весовых категориях. Но, конечно, Самара, где и создавалась организация, где очень взыскательная, но благодарная публика, имеет определенные приоритеты в календарном плане проводимых бойцовских мероприятий. Предстоящий вечер боев примечателен тем, что в его главном бою встретятся самарский нокаутер Сергей Шишкин, которому эксперты прочат лавры будущей звезды мирового ММА, и лучший атлет Кыргызстана в легчайшем весе Мыктыбек Осконбаев. Это будет поединок за титул чемпиона организации. Российский непобежденный боец проведет пять раундов в клетке против звезды Востока. 

Со-главным событием вечера станет бой за титул временного чемпиона OPEN FC в полулегком весе. Чемпионский пояс разыграют Амин Гасимов и Мухибшо Гулобов. Топ-боец из Таджикистана впервые в карьере забрался так высоко: титульный шанс Мухибшо - это следствие трех побед в лиге OPEN FC и его горячего желания забрать пояс в родную страну. Своего воспитанника Амина Гасимова  - одного из самых жестких бойцов полулегкого веса выводит на поединок боец BELLATOR и капитан команды "Стрела-Барнаул" Шараф Давлатмуродов. Интересно, что против него в углу будет его тренер Артур Ахмедов.

В главном карде турнира будет биться еще один местный боец – воспитанник тольяттинского клуба "Ахмат" Денис Кемелькеев. Искушенный любитель СБЕ продолжает покорять профессиональный Олимп в легкой весовой категории после декабрьской победы в клетке над Даулетом Ермековым удушающим приемом. Нынешний соперник тольяттинца - Денис Андриянов из Пензы имеет хорошую победную серию и, безусловно, уступать не собирается. Еще в одном поединке – в наилегчайшем весе встретятся непобежденный боец из сильнейшего клуба Средней Азии "Аль-Мунар" из Кыргызстана Бекназар Куштарбек, идущий на идеальной серии из шести побед, и азербайджанец Имран Магарамов. 

Из множества боев, составляющих предварительный кард турнира, для местных болельщиков самым притягательным станет противоборство в полусреднем весе самарца Юрия Маслова и Оганеса Восканяна из омского клуба "Ермак". Любимец самарской публики провел шесть поединков в профессиональной карьере, где трижды досрочно побеждал своих соперников и теперь возвращается в клетку, чтобы выйти на победную серию.

Ринг-анонсером турнира станет золотой голос боевых единоборств, легенда ММА Александр Загорский. Культурная программа вечера включает в себя выступление кавер-группы и финал кастинга ринг-герлз.

Генеральный партнер лиги OPEN FC - бренд энергетических напитков Gorilla Energy.

Партнеры турнира – АКРОН Холдинг, сильнейший клуб Кыргызстана @Al_Munar_KGZ.

Водный партнер лиги - чистая питьевая вода "Шишкин Лес".

Билеты доступны на сайте OPENFCMMA.COM

 

Агентство спортивного маркетинга "СПОРТИКО"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
8 мая 2024  12:46
10 мая, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
104
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
7 мая 2024  19:49
Исполнение бюджета Самарской области обсудили на заседании Правительства региона
352
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
7 мая 2024  18:47
Стала известна подробная программа празднования 9 Мая в Самарской области
1706
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
7 мая 2024  17:07
8 мая сильный ветер в Самарской области сохранится
353
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
7 мая 2024  11:33
В Большом Кремлевском дворце сегодня состоится церемония вступления в должность президента России
926
Весь список