Самара вновь принимает большой турнир по смешанным боевым единоборствам

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18 мая в МТЛ-Арене состоится номерной турнир OPEN FC 42.

OPEN Fighting Championship - это профессиональная лига по смешанным единоборствам, чьи турниры проходят в нескольких странах и объединяют тысячи бойцов в разных весовых категориях. Но, конечно, Самара, где и создавалась организация, где очень взыскательная, но благодарная публика, имеет определенные приоритеты в календарном плане проводимых бойцовских мероприятий. Предстоящий вечер боев примечателен тем, что в его главном бою встретятся самарский нокаутер Сергей Шишкин, которому эксперты прочат лавры будущей звезды мирового ММА, и лучший атлет Кыргызстана в легчайшем весе Мыктыбек Осконбаев. Это будет поединок за титул чемпиона организации. Российский непобежденный боец проведет пять раундов в клетке против звезды Востока.

Со-главным событием вечера станет бой за титул временного чемпиона OPEN FC в полулегком весе. Чемпионский пояс разыграют Амин Гасимов и Мухибшо Гулобов. Топ-боец из Таджикистана впервые в карьере забрался так высоко: титульный шанс Мухибшо - это следствие трех побед в лиге OPEN FC и его горячего желания забрать пояс в родную страну. Своего воспитанника Амина Гасимова - одного из самых жестких бойцов полулегкого веса выводит на поединок боец BELLATOR и капитан команды "Стрела-Барнаул" Шараф Давлатмуродов. Интересно, что против него в углу будет его тренер Артур Ахмедов.

В главном карде турнира будет биться еще один местный боец – воспитанник тольяттинского клуба "Ахмат" Денис Кемелькеев. Искушенный любитель СБЕ продолжает покорять профессиональный Олимп в легкой весовой категории после декабрьской победы в клетке над Даулетом Ермековым удушающим приемом. Нынешний соперник тольяттинца - Денис Андриянов из Пензы имеет хорошую победную серию и, безусловно, уступать не собирается. Еще в одном поединке – в наилегчайшем весе встретятся непобежденный боец из сильнейшего клуба Средней Азии "Аль-Мунар" из Кыргызстана Бекназар Куштарбек, идущий на идеальной серии из шести побед, и азербайджанец Имран Магарамов.

Из множества боев, составляющих предварительный кард турнира, для местных болельщиков самым притягательным станет противоборство в полусреднем весе самарца Юрия Маслова и Оганеса Восканяна из омского клуба "Ермак". Любимец самарской публики провел шесть поединков в профессиональной карьере, где трижды досрочно побеждал своих соперников и теперь возвращается в клетку, чтобы выйти на победную серию.

Ринг-анонсером турнира станет золотой голос боевых единоборств, легенда ММА Александр Загорский. Культурная программа вечера включает в себя выступление кавер-группы и финал кастинга ринг-герлз.

Генеральный партнер лиги OPEN FC - бренд энергетических напитков Gorilla Energy.

Партнеры турнира – АКРОН Холдинг, сильнейший клуб Кыргызстана @Al_Munar_KGZ.

Водный партнер лиги - чистая питьевая вода "Шишкин Лес".

Билеты доступны на сайте OPENFCMMA.COM

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